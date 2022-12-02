Джигурда объяснил, почему Бузова до сих пор одинока

Актер Никита Джигурда знает, почему Ольга Бузова никак не может устроить свою личную жизнь.

Никита Джигурда убежден, что неустроенность Ольги Бузовой в личной жизни обусловлена высотами, которых та достигла. Об этом артист рассказал в интервью "5tv.ru".

Немногие мужчины любят, когда женщины выше их по статусу.

Джигурда сравнил Бузову с балериной Анастасией Волочковой, у которой также личная жизнь не клеится.