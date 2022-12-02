СБУ обвинила в предательстве митрополита Кировоградской епархии УПЦ

В Украине после обысков в православных храмах предъявлено обвинение митрополиту Кировоградской епархии.

Службы безопасности Украины сегодня провела обыски в храмах Украинской православной церкви московского патриархата.

Украинские силовики искали свидетельства сотрудничества священнослужителей с руководителями из Москвы.

Теперь стало известно, что СБУ предъявила митрополиту Кировоградской епархии обвинения в "распространении прокремлевских вхглядов".

"Утверждается, что священнослужитель якобы координировал с патриархом Кириллом "распространение прокремлевских взглядов" в регионе, для чего "был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии", - пишет ТАСС.