Марьяна Спивак попрощалась у гроба с отцом и коллегой Тимофеем Спиваком

В российской столице состоялась церемония прощания с извесным актером Тимофеем Спиваком. Артисту было 75 лет. На похоронах была дочь покойного, известная актриса Марьяна Спивак.

Актриса Марьяна Спивак проводила в последний путь своего отца и коллегу Тимофея Спивака.

Артиста не стало 30 ноября на 76-м году жизни. Покойного отпели в храме Архангела Михаила на юго-западе Москвы.

На церемонии прощания присутствовали родные и близкие знаменитого режиссера, включая дочь, звезду картин "Шифр" и "Эпидемия".

Девушка склонилась над телом отца, нежно поцеловав его в лоб.

Похоронили кинодеятеля на Хованском кладбище.