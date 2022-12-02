Марьяна Спивак попрощалась у гроба с отцом и коллегой Тимофеем Спиваком
2022-12-02 15:36
В российской столице состоялась церемония прощания с извесным актером Тимофеем Спиваком. Артисту было 75 лет. На похоронах была дочь покойного, известная актриса Марьяна Спивак.
Актриса Марьяна Спивак проводила в последний путь своего отца и коллегу Тимофея Спивака.
Артиста не стало 30 ноября на 76-м году жизни. Покойного отпели в храме Архангела Михаила на юго-западе Москвы.
На церемонии прощания присутствовали родные и близкие знаменитого режиссера, включая дочь, звезду картин "Шифр" и "Эпидемия".
Девушка склонилась над телом отца, нежно поцеловав его в лоб.
Похоронили кинодеятеля на Хованском кладбище.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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