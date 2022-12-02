Шукшина заявила, что Малахов не достоин правительственной награды, которую хочет ему вручить Матвиенко
2022-12-02 16:08
Актриса Мария Шукшина отреагировала на инициативу Валентины Матвиенко вручить Андрею Малахову правительственную награду за передачу "Песни от всей души".
Ведущая телевидения и актриса Мария Шукшина убеждена, что Андрей Малахов не достоин правительственной награды, которую ему обещает Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Шукшина призвала Матвиенко не обманываться на счет Малахова, который способен ее подставить. Свой призыв артистка опубликовала в Телеграм-канале.
Мария подчеркнула, что Малахов стоит у истоков "большой эры отупления и дебилизации" зрителей ТВ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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