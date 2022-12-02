Украине не удается замять скандал с сокрытием огромных потерь ВСУ
У Украины никак не получается замять скандал с информацией о 100 тысячах убитых солдат ВСУ.
В мире не утихает скандал с разглашением информации о реальных потерях Вооруженных сил Украины в боях с войсками Российской Федерации. м
Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разгласила информацию о том, что реальные потери украинской армии - это 100 тысяч человек погибшими.
"Конечно, сами по себе слова фон дер Ляйен вряд ли бы вызвали эффект, который можно было заметить буквально за сутки", - пишет "Московский Комсомолец".
Действительно, теперь руководству Украины придется дважды подумать, чем скрывать потери, а затем разглашать их своим союзникам.
Опубликовано: Николай Скира
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