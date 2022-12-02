Барановская попала под ужасный обстрел во время съемок проекта Женщины Донбасса
Ведущая Юлия Барановская очутилась под обстрелом во время съемок проекта "Женщины Донбасса" на территории проведения спецоперации.
Известная отечественная ведущая телевидения Юлия Барановская попала под обстрел в центре Донецка, когда со съемочной группой работала над проектом "Женщины Донбасса", о чем информирует "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу корреспондентки.
На кадрах, которые предоставила пресс-служба знаменитости, видны последствия обстрела: 2-е машины повреждены, на них и на дороге рядом присутствуют следы от снарядов. Также от обстрела пострадали деревья.
Проект "Женщины Донбасса" - цикл из 30 историй о женщинах, вынужденных проживать на территории военного конфликта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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