Спирс вышла замуж за саму себя, напугав своих поклонников
2022-12-02 16:39
Бритни Спирс продолжает чудить. Певица выложила в сеть ролик очень странного содержания, не на шутку обеспокоив фанатов.
Бритни Спирс разместила в сети откровенном видео со своим участием, где неожиданно заявила, что вышла замуж за саму себя.
В начале ролика артистка появилась в кружевной фате и ночной сорочке, через которую хорошо просматривалась грудь.
После Спирс предстала в белом платье с полупрозрачным верхом, заявив, что она вышла замуж за саму себя.
Фанаты знаменитости в шоке и беспокоятся о психическом здоровье звезды сцены.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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