Спирс вышла замуж за саму себя, напугав своих поклонников

Бритни Спирс продолжает чудить. Певица выложила в сеть ролик очень странного содержания, не на шутку обеспокоив фанатов.

Бритни Спирс разместила в сети откровенном видео со своим участием, где неожиданно заявила, что вышла замуж за саму себя.

В начале ролика артистка появилась в кружевной фате и ночной сорочке, через которую хорошо просматривалась грудь.

После Спирс предстала в белом платье с полупрозрачным верхом, заявив, что она вышла замуж за саму себя.

Фанаты знаменитости в шоке и беспокоятся о психическом здоровье звезды сцены.