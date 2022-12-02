Джигурда заявил, что готов быть наложником в гареме Волочковой
2022-12-02 16:49
Актер Никита Джигурда ошарашил неожиданным заявлением. Оказывается, он не прочь войти в гарем Анастасиии Волочковой.
Никита Джигурда признался, что рад бы был войти в мужской гарем артистки балета Анастасии Волочковой, о чем он сообщил "Пятому каналу".
Актер называет Волочкову богиней, достойной гарема.
Известно, что шоумен и балерина давно дружат. Артист рассказал, что относится к Анастасии как к дочери, но вместе любят подтрунивать над соотечественниками, записывая вызывающие видео.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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