Джигурда заявил, что готов быть наложником в гареме Волочковой

Актер Никита Джигурда ошарашил неожиданным заявлением. Оказывается, он не прочь войти в гарем Анастасиии Волочковой.

Никита Джигурда признался, что рад бы был войти в мужской гарем артистки балета Анастасии Волочковой, о чем он сообщил "Пятому каналу".

Актер называет Волочкову богиней, достойной гарема.

Известно, что шоумен и балерина давно дружат. Артист рассказал, что относится к Анастасии как к дочери, но вместе любят подтрунивать над соотечественниками, записывая вызывающие видео.