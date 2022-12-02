Лазарь-иконописец должен был умереть за веру, но на помощь ему пришла императрица-христианка Феодора
После пыток по приказу императора Феофила Лазаря-иконописца должны были казнить, но его спасла супруга-христианка правителя Феодора.
Лазарю свыше помимо чистых помыслов и преданности Церкви был преподнесен свыше благодатный талант к изобразительным искусствам: он занимался написанием икон и святых образов и получались они у него удивительно одухотворенными.
Но к власти в ту пору пришел император Феофил, известный своими иконоборческими настроениями, и приказал заточить иконописца-Лазаря в темницу и подвергнуть жестоким пыткам, что и было исполнено.
Но Бог смилостивился над своим смиренным слугой и послал Лазарю помощь в лице императрицы Феодоры, верной христианки, которая своим заступничеством спасла Лазаря.
О дальнейшей жизни его мало что известно. Знаем только, что, кончину свою преподобный встретил около 857-го года нашей эры по пути из Рима в Константинополь. Мощи святого Лазаря покоятся в стенах церкви святого Евандра.
Опубликовано: Эльза Ли
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