Эксперты уточнили, с какими мифами о ржавчине сталкиваются садоводы

Не каждое рыжее пятно является ржавчиной. Ржавчина может быть просто темным пятном, либо пятен может не быть вовсе.

По степени вредоносности, скорости распространения, а также сложности излечения ржавчина занимает самое "почетное" место в списке болезней растений.

Но при этом есть немало мифов и заблуждений в связи с этой болезнью. В частности, то, что ржавчина вызывается ржавчинным грибом, и «грибком» называть его неправильно.

Ржавчинные грибы не всегда разнохозяйные - к примеру, ржавчина розы либо шиповника живет лишь на этих растениях, не меняя хозяев. Но споры в случае с разнохозяйными грибами в поисках нужного растения способны пересечь океаны.

К слову, не каждое рыжее пятно является ржавчиной. Ржавчина может быть просто темным пятном, либо пятен может не быть вовсе. Скажем, сосновый либо еловый вертун тоже вызывает ржавчинный гриб, но на хвойных симптомы проявляются в изгибании верхушек побегов. А у ели также - дополнительно в мелких выростах под чешуями шишек.

Нет нужды также отделять основных хозяев от основных, и промежуточных от промежуточных. Основной хозяин может заразить лишь промежуточного или наоборот.

Поэтому пятихвойные сосны и смородину (крыжовник), грушу и можжевельник казацкий, сосну обыкновенную и пион, лиственницу и берёзу и так далее лучше сажать отдельно.

Считается, будто ржавчинные грибы почти не вредят промежуточным хозяевам. Но на самом деле, в основном они надолго не сохраняются в их организмах. Однако многочисленные исследования выявили снижение транспирации, дыхания, фотосинтеза на поражённых ржавчиной растения. Всё это снижает урожайность, вызывает ранее усыхание листьев и листопад.

Для лечения болезней эффективны бензиминазолы (Беномил, Фундазол, Бенорад), морфолины (Фалькон), дитиокарбаматы (Манкоцеб) и так далее. В основном это относится к ржавчине на листьях либо к хвое, но не к древесине.

Для профилактики прежде всего нужно убрать источник перезаражения, то есть разорвать цепочку «основной-промежуточный» хозяин. Также убрать заражённый листопад и вывезти его за пределы участка либо сжечь.

Помогают профилактические обработки медью либо железом. Но проводить их нужно за неделю-две до предполагаемого лёта спор. При возможности осадков необходимо добавить в раствор прилипатели или повторить обработку после внезапного дождя.

Бесполезны поливы растений химией с весны по осень. Нужно учесть разные сроки размножения ржавчинных грибов. Например, заражения хвойного хозяина (сосны, можжевельника) происходит в конце мая. Следовательно, и обрабатывать их нужно в начале-середине мая.

А заражение лиственного промежуточного хозяина происходит в июне-начале июля. Потому груши, рябины, смородину, пионы надо обрабатывать с начала июля.

Листопад всех лиственных хозяев обычно происходит в октябре-ноябре. В это время нужно собрать листву, плоды, а почву обрабатать раствором меди, железа либо серы.