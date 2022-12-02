Украинский олигарх Коломойский потерял половину своего состояния - он больше не миллиардер
Игорь Коломойский потерял статус миллиардера. Он утратил огромную часть своего состояния.
По данным журнала Forbes, украинский олигарх Игорь Коломойский потерял статус миллиардера. Его состояние рухнуло более чем в два раза.
После процесса национализации его нефтяных активов Коломойский утратил миллиард долларов.
Еще в 2021 году его состояние оценивалось в 1,8 миллиарда долларов - он занимал 4 место в списке богатейших людей Украины.
Теперь же у него осталось лишь 850 миллионов долларов США. За последние несколько месяцев не потеряли в стоимости только его яхты и самолеты (170 миллионов), 140 миллионов наличными и 100 миллионов заграничных активов.
Опубликовано: Николай Скира
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
«РИА Новости»: пленные десантники ВСУ признались, что их обучали в Великобритании
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям
В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла
Марочко заявил, что на Украине возросло число дезертирств после слов дер Ляйен о потерях 100 000 человек