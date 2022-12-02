В какое время зимой карась проявляет наиболее высокую активность
Существует распространённое мнение, что с наступлением зимы карась впадает в спячку, залегая в иловые отложения или грязь, расположенную на дне водоёма.
После того как карась залёт в такие отложения, он впадает в анабиоз и быстро выходит из этого состояния при наступлении определённых наиболее благоприятных погодных условиях.
При этом ихтиологи полагают, что поведение карася зимой зависит от двух важнейших факторов: наличия в водоёме хищника; мягкой и тёплой погоды во время зимы.
Необходимо помнить, что если в водоёме находится достаточное количество щуки, то она не позволяет карасю впадать в анабиоз и дремать.
Помимо этого, тёплая и мягкая зима также активизирует карася, и он всё это время продолжает активно питаться, причём его поведение будет полностью соответствовать тому, как он вёл себя поздней осенью уже после остывания воды в водоёме.
Важно! Высокий уровень клёва опытные рыбаки, целенаправленно ловящие карася со льда, отмечают по перволёдью в ноябре и декабре месяце.
Довольно интенсивно карась клюёт и к концу зимы, когда начинают присутствовать затяжные оттепели, в водоём начинает попадать талая вода, богатая кислородом.
С наступлением сильных морозов, а также в глухозимье, когда водоём покрывается толстым слоем льда, карась снижает собственную активность и практически перестаёт питаться, поэтому ловить его становится довольно сложным процессом даже для опытного рыбака.
Карась способен довольно стойко переносить кислородное голодание, а также жару в летние месяцы, при этом, даже находясь в таких негативных условиях, данная рыба чаще всего не перестаёт питаться.
Однако сильные затяжные морозы, из-за которых неглубокий водоём полностью промерзает, может стать причиной самых катастрофических последствий, в результате чего карась полностью погибает в этом месте.
Связано это с тем, что чаще всего карась с наступлением зимы не уходит на глубину, а находится в обжитых местах.
В некоторых случаях он может сбиваться в большие стаи и выходить на более глубокие участки мест своего обитания.
Опубликовано: Антон Райт
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