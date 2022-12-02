Где следует искать карася во время зимней рыбалки

Пруды, богатые уловами карася в летнее время, можно рассматривать как перспективные места ловли этой рыбы и в зимнее время.

С наступлением зимы карась старается не уходить на большие глубины, оставаясь в акваториях, достигающих глубины до 3–4 метров.

В связи с этим не стоит искать карася близь зимовальных ям, в которые с наступлением холодов и появлением на водоёме льда скатывается другая рыба.

Если карась спустится в зимовальную яму, то, скорее всего, расположившись в таком месте, он впадёт в анабиоз.

В зимнее время карась продолжает искать пищу на отмелях, в местах, где присутствует береговая растительность, может подходить к самой береговой линии и даже искать пищу в тростнике.

Найти наиболее перспективные для ловли карася места можно обнаружив на плоском дне небольшие углубления или ямки, которые карась выбирает в качестве места, где он может скрываться от хищника.

Ихтиологи, а также опытные рыбаки, уже давно заметили, что карась продолжает вести себя максимально активно в водоёмах, где присутствует глиняное, песчаное или твёрдое дно.

В зимнее время стайки карася также можно обнаружить в местах, где в водоём впадают подводные родники, так как здесь вода более тёплая, чем в других местах, что привлекает рыбу и заставляет её вести себя активно.

Рыбак, знающий эти важные особенности и нюансы, сможет быстро найти на водоёме наиболее перспективные места, где он сможет зимой ловить карася.

Важно! Найдя перспективную точку на водоёме, рыбак сможет рассчитывать на относительно стабильный клёв в этом месте на протяжении практически всей зимы.