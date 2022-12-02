Какую мормышку и наживку лучше всего использовать для ловли карася в зимнее время

Чаще всего для ловли карася в зимнее время используются мормышки с насадкой в виде мотыля, при этом назвать универсальное изделие, способное показать стабильный клёв в самых различных условиях, довольно сложно.

Связано это с тем, что на каждом водоёме карась имеет собственные предпочтения и поэтому искать мормышку, показывающую хорошие результаты, следует путём проведения экспериментов.

Стоит отметить, что чаще всего для ловли карася зимой рыбаки используют следующие типы мормышек:

Уралка;

Капелька;

Дробинка;

Мормышка-клоп;

Муравей;

Диск.

Если говорить о наиболее эффективно работающих цветах приманок, то необходимо отметить, что в пасмурную погоду стараются отдавать предпочтение мормышкам, имеющим серебряный, но не яркий цвет.

В солнечную погоду наибольшую эффективность имеют мормышки классической свинцовой или чёрной цветовой гаммы.

Также рыбак на водоёме может попробовать поэкспериментировать и с ловлей карася на безмотылки, однако наибольшей эффективностью всё-таки обладают тактики, в которых используются приманки с насадками.

Классической тактикой ловли карася в зимнее время считается насадка на мормышку трёх–четырёх мотылей, которые насаживаются на крючок за голову и образуют метёлку.

Помимо этого, для повышения клёва также можно попробовать насадить на крючок одиночного опарыша или ручейника.

Если говорить о черве, то его следует насаживать на крючок кусочками, благодаря чему в холодной воде на большое расстояние будет распространяться не только запах червя, но и его жидкость, соблазняя прийти в точку ловли карася с дальних дистанций.