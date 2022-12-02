Какой тактики лучше придерживаться при ловле карася зимой

Для зимней ловли карася рыбаки используют несколько различных стратегий. Выбор той или иной стратегии напрямую зависит от того, насколько активно ведёт себя карась во время ловли.

Ловля на неподвижно установленную снасть. При наличии у карася высокой активности рыбак может просто неподвижно установить удочку и ожидать поклёвок.

Основной сутью этой стратегии является то, что ловля карася ведётся на мормышку, лежащую на дне, на которую насажен мотыль, провоцирующий рыбу на совершение поклёвки.

Выполнение ненавязчивых и медленных подыгрываний при помощи мормышки. Этот способ хорошо подходит, если рыбаку необходимо привлечь внимание карася, неспешащего клевать на неподвижно лежащую на дне водоёма мормышку.

Решив использовать данную тактику, рыбак должен помнить о том, что выполнять движения приманкой следует максимально плавно, делая большие паузы.

Выполнение поднятий и опусканий наживки. Ещё одной тактикой ловли карася является периодическое поднятие мормышки на десять–пятнадцать сантиметров от дна с её последующим опусканием.

Помимо самих подъёмов, рыбак для привлечения внимания рыбы к наживке может периодически выполнять короткие колебания мормышки или совершать амплитудную игру.

Необходимо помнить, что чрезмерно активная игра приманкой может дать обратный эффект и отпугнуть рыбу с точки ловли.

Зима – это далеко не лучшее время для такой теплолюбивой рыбы, как карась, и поэтому не следует стараться привлечь его внимание при помощи очень активной игры.

Связано это с тем, что в холодной воде карась заторможен и быстрое движение приманки будет его отпугивать, а не соблазнять. Именно поэтому ловля карася со льда требует от рыбака плавности движений и терпения.

Важно! Как правило, в зимнее время карась клюёт довольно деликатно и поэтому рыбаку не следует сильно торопиться с выполнением подсечки.