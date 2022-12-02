Невский отрицает работу над съемками картины Призрак Киева
2022-12-02 17:39
Актер и режиссер Александр Невский утверждает, что информация о съемках фильма "Призрак Киева" под его началом не более, чем фейк
Актер и режиссер Александр Невский утверждает, что любая информация по поводу его работы над фильмом "Призрак Киева" недостоверная.
Недавно в Сети появились сведения по поводу того, что Невский трудится над проектом "Призрак Киева", где может сыграть украинского главу Владимира Зеленского.
К посту даже фейковый постер приложили.
В соцсетях кинодеятель опроверг данные слухи, заявив, что эту ложь распространили "псевдопатриоты России", но идею он оценил, о чем сообщает Lenta.ru.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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