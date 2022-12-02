Врач рассказала о методике увеличения груди без использования имплантов
Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш, пояснила, что существуют способы вмешательства для коррекции груди без имплантов.
Введение санкций сказалось и таком рынке услуг, как коррекция груди.
Пасть компаний по производству имплантов ушла с российского рынка, но большинство осталось. Сегодня существую незначительные проблемы с выбором имплантов, но они не делают погоду.
Если клиентка желает скорректировать форму груди, сделать подтяжку, то специалисты всегда предложат и найдут товар европейского производства. К тому же существуют проверенные производители из Кореи и Китая.
«Также не стоит забывать, что увеличить грудь можно не только с помощью имплантов. Для этих целей используется в том числе и собственный жир пациентки. Процедура называется липофилинг груди. Увеличивать грудь, если есть к этому показания, однозначно стоит», — подчеркнула Надежда Петраш.
Неоспоримое преимущество липофилинга в безопасности данной процедуры. Поскольку для увеличения бюста используется собственный жир пациентки, это не вызывает никакого риска отторжения.
Дополнительное преимущество – возможность избавиться от жировых отложений в проблемных местах (ягодицах, бедрах, животе), откуда предварительно отбирают жировые клетки для липофилинга.
Так что существуют альтернативные способы сделать грудь более привлекательной, сексуальной и желанной для клиентки.
Опубликовано: Храмова Оксана
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