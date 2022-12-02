Кия – красивейшая река, протекающая по территории Кузбасса
2022-12-02 17:45
Река территории Кузбасса, чьё название в переводе на русский значит «Скалистый обрыв».
Река берёт своё начало в районе двух гор Чемодан и Медвежий голец.
Особенностью этой реки является то, что она имеет скалистые берега, покрытые смешанными или хвойными лесами.
Так как река протекает по труднодоступной и пустынной местности, она имеет чистую воду и первозданный вид.
Красоты Кие добавляют и водопады, присутствующие в большом количестве на этой реке.
Опубликовано: Антон Райт
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