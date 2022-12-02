Кия – красивейшая река, протекающая по территории Кузбасса

Река территории Кузбасса, чьё название в переводе на русский значит «Скалистый обрыв».

Река берёт своё начало в районе двух гор Чемодан и Медвежий голец.

Особенностью этой реки является то, что она имеет скалистые берега, покрытые смешанными или хвойными лесами.

Так как река протекает по труднодоступной и пустынной местности, она имеет чистую воду и первозданный вид.

Красоты Кие добавляют и водопады, присутствующие в большом количестве на этой реке.