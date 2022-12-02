Поклонники осудили Тодоренко за слишком глубокое декольте в видео, которое знаменитость выложила в соцсетях

Телеведущая Регина Тодоренко была освистана подписчиками за то, что выложила в сеть ролик, где позирует со слишком глубоким декольте.

Ведущая телевидения и блогер Регина Тодоренко появилась перед поклонниками в слишком откровенном образе. Ведущая "Орла и решки" позирует на видео с очень глубоким декольте, что возмутило некоторых фанатов.

Звезда хвасталась талантами при помощи нового видео в социальных сетях. Она исполнила на камеру эмоциональную песню, аккомпанируя себе на пианино.

На нижнее белье Тодоренко надела желтый пиджак с чрезмерно откровенным декольте, засветив грудь.