Петросян опроверг информацию о своей кончине, опубликовав в сети кадры своего купания в океане

Юморист Евгений Петросян возмутился появившимися слухами о том, что он ушел из жизни.

Юморист Евгений Петросян высказал свое негодование в сети. Дело в том, что "какие-то нелюди" распространили слух о том, что артиста уже нет среди живых.

В доказательство своих слов о том, что он жив-здоров Евгений Ваганович опубликовал кадры, где он наслаждается купанием в океане.

В настоящее время Петросян со своей супругой Татьяной Брухуновой находятся в отпуске на Мальдивах.