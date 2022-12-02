Петросян опроверг информацию о своей кончине, опубликовав в сети кадры своего купания в океане
2022-12-02 18:08
Юморист Евгений Петросян возмутился появившимися слухами о том, что он ушел из жизни.
Юморист Евгений Петросян высказал свое негодование в сети. Дело в том, что "какие-то нелюди" распространили слух о том, что артиста уже нет среди живых.
В доказательство своих слов о том, что он жив-здоров Евгений Ваганович опубликовал кадры, где он наслаждается купанием в океане.
В настоящее время Петросян со своей супругой Татьяной Брухуновой находятся в отпуске на Мальдивах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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