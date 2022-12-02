Налог на прибыль в декабре снижается в 2 раза в Норвегии для того, чтобы жители страны смогли купить как можно больше подарков

Налог на прибыль в декабре снижается в 2 раза в Норвегии. Так власти государства заботятся о том, чтобы жители смогли купить как можно больше подарков

Налоги - бремя для жителей многих стран.

Но чудеса иногда случаются!

К примеру, в Норвегии в декабре месяце налог на прибыль становиться ровно вдвое меньше.

Делается это для того, чтобы жители страны могли себе позволить купить как можно больше подарков на новогодние праздники.