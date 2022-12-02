Налог на прибыль в декабре снижается в 2 раза в Норвегии для того, чтобы жители страны смогли купить как можно больше подарков
2022-12-02 18:16
Налог на прибыль в декабре снижается в 2 раза в Норвегии. Так власти государства заботятся о том, чтобы жители смогли купить как можно больше подарков
Налоги - бремя для жителей многих стран.
Но чудеса иногда случаются!
К примеру, в Норвегии в декабре месяце налог на прибыль становиться ровно вдвое меньше.
Делается это для того, чтобы жители страны могли себе позволить купить как можно больше подарков на новогодние праздники.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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