Михайлов поразил поклонников, показав отличный пресс на пляже в Дубае

Певец Стас Михайлов похвастался прессом на зависть 30-летним на отдыхе в Дубае.

Известный исполнитель Стас Михайлов отправился отдохнуть в ОАЭ, воспользовавшись перерывом в работе.

Артисту 53, а он даст фору 30-летним. Такой вывод сделали поклонники певца, увидев его фото на пляже в Дубае, выложенное в сеть.

Кубиков на прессе нет, но и обрюзгшего живота также не наблюдается.