Михайлов поразил поклонников, показав отличный пресс на пляже в Дубае
2022-12-02 18:33
Певец Стас Михайлов похвастался прессом на зависть 30-летним на отдыхе в Дубае.
Известный исполнитель Стас Михайлов отправился отдохнуть в ОАЭ, воспользовавшись перерывом в работе.
Артисту 53, а он даст фору 30-летним. Такой вывод сделали поклонники певца, увидев его фото на пляже в Дубае, выложенное в сеть.
Кубиков на прессе нет, но и обрюзгшего живота также не наблюдается.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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