Канье Уэст снова мучается от биполярного расстройства
2022-12-02 18:38
Состояние здоровья рэпера Канье Уэста не очень. У него обострение биполярного расстройства. Его супруга Ким Кардашьян еще не успела подписать документы о опеке бывшего мужа над детьми.
У Канье Уэста наблюдается обострение биполярного расстройства, самого сильного из того, что было.
Сейчас музыкант находится в состоянии, когда не способен рассуждать здраво.
Вопрос об опеке Уэста над их общими с Ким Кардашьян детьми снова зависает в воздухе. Благо бывшая жена еще не успела поставить свою подпись в документах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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