Канье Уэст снова мучается от биполярного расстройства

Состояние здоровья рэпера Канье Уэста не очень. У него обострение биполярного расстройства. Его супруга Ким Кардашьян еще не успела подписать документы о опеке бывшего мужа над детьми.

У Канье Уэста наблюдается обострение биполярного расстройства, самого сильного из того, что было.

Сейчас музыкант находится в состоянии, когда не способен рассуждать здраво.

Вопрос об опеке Уэста над их общими с Ким Кардашьян детьми снова зависает в воздухе. Благо бывшая жена еще не успела поставить свою подпись в документах.