В РПЦ назвали решение СНБО по УПЦ утратой остатков здравого смысла

Владимир Легойда заявил, что решение СНБО о мерах против УПЦ свидетельствует об «утрате остатков здравого смысла» на Украине.

2 декабря глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём личном Telegram-канале прокомментировал введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

Легойда заявил, что данный «законопроект попирает не только нормы права, например статьи 18 Всеобщей Декларации прав человека, в которой утверждается “свобода исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов”, но и указывает на утрату остатков здравого смысла».

Российский церковный и общественный деятель, помимо прочего, выразил сожаление по поводу того, что верующие люди и священники УПЦ становятся жертвами политических игр киевского режима.