Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт разрешится за столом переговоров за столом переговоров.

2 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пресс-релизе заявил о том, что украинский конфликт, вероятно, завершится дипломатическим путём за столом переговоров между Москвой и Киевом.

Столтенберг добавил, что поддержка Украины является единственным вариантом, который может обеспечить дипломатический результат, гарантирующий победу киевского режима.