Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине закончится за столом переговоров
2022-12-02 20:03
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт разрешится за столом переговоров за столом переговоров.
2 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пресс-релизе заявил о том, что украинский конфликт, вероятно, завершится дипломатическим путём за столом переговоров между Москвой и Киевом.
Столтенберг добавил, что поддержка Украины является единственным вариантом, который может обеспечить дипломатический результат, гарантирующий победу киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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