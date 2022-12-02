Евросоюз официально подтвердил введение потолка цен на российскую нефть
2022-12-02 20:16
Европа официально вводит потолок цен на поставки нефти из Российской Федерации.
Как сообщает информационное агентство Reuters, страны Европы согласовали потолок цен на закупки нефти из России. Он составит 60 долларов.
"ЕС достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, пишет Reuters", - сообщает News.ru.
Также стало известно о том, что ЕС подтвердил решение ввести потолок цен не нефть из РФ.
"Совет ЕС официально подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть", - отмечает News.ru
Опубликовано: Николай Скира
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