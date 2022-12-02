Белый дом: США считают, что Зеленский не готов к переговорам с Россией
2022-12-02 21:55
Джон Кирби заявил, что на данный момент США считают, что Владимир Зеленский не готов к мирным переговорам с Россией.
2 ноября координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга сообщил о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не готов к возобновлению процедуры проведения переговоров с Россией для мирного разрешения украинского конфликта.
Кирби также добавил, что Зеленский «верит в дипломатическое решение» и заявил, что Соединённые Штаты не намерены насильно усаживать киевский режим за стол переговоров с Российской Федерацией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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