На Волгоградском проспекте в Москве произошел пожар на мясокомбинате

APS
2022-12-02 22:04

На Микояновском мясокомбинате в Москве вблизи метро Волгоградский проспект загорелась крыша.

В пятницу вечером информационные каналы Москвы сообщили что возле станции метро Волгоградский проспект произошло возгорание на крыше Микояновском мясокомбинате.

Очевидцы публикуют в соцсетях устрашающее видео - огнем охвачена крыша складского помещения.

СМИ сообщают, что предположительно пожар вспыхнул из-за обогревателя, информации о пострадавших нет.

На месте работают Экстренные службы, объявлен повышенный уровень сложности.

Опубликовано: Елена Калиновская