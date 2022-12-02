На Волгоградском проспекте в Москве произошел пожар на мясокомбинате
2022-12-02 22:04
На Микояновском мясокомбинате в Москве вблизи метро Волгоградский проспект загорелась крыша.
В пятницу вечером информационные каналы Москвы сообщили что возле станции метро Волгоградский проспект произошло возгорание на крыше Микояновском мясокомбинате.
Очевидцы публикуют в соцсетях устрашающее видео - огнем охвачена крыша складского помещения.
СМИ сообщают, что предположительно пожар вспыхнул из-за обогревателя, информации о пострадавших нет.
На месте работают Экстренные службы, объявлен повышенный уровень сложности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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