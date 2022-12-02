Кулеба: Украина ведёт переговоры о поставках ЗРК Patriot с Германией и США
2022-12-02 22:28
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведёт переговоры о поставках ЗРК Patriot с ФРГ и США, чтобы защитить европейские страны.
2 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пресс-релизе заявил о том, что в настоящее время украинские власти ведут активные переговоры о поставках американского зенитного ракетного комплекса Patriot с Берлином и Вашингтоном.
Кулеба утверждает, что киевский режим нуждается в поставках ЗРК Patriot, чтобы «защитить не только Украину, но и Польшу, и другие страны Европы и НАТО».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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