Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведёт переговоры о поставках ЗРК Patriot с ФРГ и США, чтобы защитить европейские страны.

2 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пресс-релизе заявил о том, что в настоящее время украинские власти ведут активные переговоры о поставках американского зенитного ракетного комплекса Patriot с Берлином и Вашингтоном.

Кулеба утверждает, что киевский режим нуждается в поставках ЗРК Patriot, чтобы «защитить не только Украину, но и Польшу, и другие страны Европы и НАТО».