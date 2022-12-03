Пригожин заявил об особом «стиле» работы ЧВК «Вагнер»

Российский бизнесмен рассказал об особом «стиле» работы частной военной компании «Вагнер».

Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании "Вагнер" никогда не занимаются хамскими выходками, подчеркнув, что это не "наш стиль".

Так Пригожин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба о том, что за письмами с угрозами в адрес украинских дипломатов стоит Россия.

"Вы только задумайтесь над тем безумием, когда какие-то хулиганы отправляют письма, бомбы или другие безумные вещи, то обязательно во всем этом обвиняют ЧВК "Вагнер". Мы действуем честно, справедливо и открыто", - говорится в ответе Пригожина.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил о том, что шесть дипломатических представительств Украины получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.