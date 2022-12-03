Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано у берегов индонезийского острова Ява.

В субботу днем РИА Новости сообщили, ссылаясь на заявление Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, что сегодня днем у берегов индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Сообщается, что эпицентр стихии находился на расстоянии 49 км к юго-западу от города Пасех, в котором проживает около 126 тысяч человек и очаг залегал на глубине 118 км.

Информации о пострадавших нет, угрозу цунами не объявляли.