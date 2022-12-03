МО РФ: российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ заявили, что российские военные ликвидировали до 60 бойцов ВСУ близ села Куземовка на Купянском направлении.

3 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил о том, что служащие ВС РФ предотвратили атаку бойцов ВСУ в районе села Куземовка ЛНР, уничтожив около 60 единиц личного состава противника.

Конашенков добавил, что российские военнослужащие на данном участке фронта также уничтожили два танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа украинской стороны.