МО РФ: российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении
2022-12-03 14:51
В Минобороны РФ заявили, что российские военные ликвидировали до 60 бойцов ВСУ близ села Куземовка на Купянском направлении.
3 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил о том, что служащие ВС РФ предотвратили атаку бойцов ВСУ в районе села Куземовка ЛНР, уничтожив около 60 единиц личного состава противника.
Конашенков добавил, что российские военнослужащие на данном участке фронта также уничтожили два танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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