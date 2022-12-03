В столице Грузии проходит акция в поддержку бывшего президента Саакашвили

APS
2022-12-03 16:04

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, устроили шествие в его поддержку.

В субботу днем грузинское телевидение транслирует кадры митинга в центре Тбилиси, на котором собрались сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося в заключении.

Отмечается, что активисты и сторонники "Национального движения" требуют перевода Саакашвили на лечение за рубеж, они прошли от столичной площади Орбелиани и пришли к офису правящей партии "Грузинской мечты".

Сообщается, что на улицах Тбилиси мобилизовано большое количество правоохранителей.

Опубликовано: Елена Калиновская