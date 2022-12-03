Литва передала Украине 2 отремонтированные гаубицы PzH2000
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс передал Киеву две отремонтированные гаубицы PzH2000.
3 декабря глава Министерства национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас в своём аккаунте Twitter заявил, что Литва передала Украине две самоходные артиллерийские установки PzH2000 после ремонта.
Ранее, немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что Литва отремонтирует 6 гаубиц PzH2000 из числа тех, что Германия поставила для обеспечения боеспособности ВСУ, одну из которых пришлось разобрать в качестве донора запчастей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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