Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск
Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу прилетел в Минск для встречи со своим белорусским коллегой.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прилетел в Минск, сообщило РИА Новости.
Агентство рассказало, что глава российского оборонного ведомства планирует встретится с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.
Детали предстоящих переговоров не уточняется.
Опубликовано: Максим Алексеев
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