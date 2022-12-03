Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск

APS
2022-12-03 17:29

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу прилетел в Минск для встречи со своим белорусским коллегой.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прилетел в Минск, сообщило РИА Новости.

Агентство рассказало, что глава российского оборонного ведомства планирует встретится с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Детали предстоящих переговоров не уточняется.

Опубликовано: Максим Алексеев