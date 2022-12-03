Шойгу прибыл в Минск на переговоры с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным

APS
2022-12-03 17:31

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

3 ноября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу совершил посадку на аэродроме «Мачулищи».

Отмечается, что в Шойгу проведёт переговоры с главой белорусского оборонного ведомства Виктором Хрениным в Минске, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Опубликовано: Диана Мудреченко