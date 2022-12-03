Шойгу прибыл в Минск на переговоры с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.
3 ноября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу совершил посадку на аэродроме «Мачулищи».
Отмечается, что в Шойгу проведёт переговоры с главой белорусского оборонного ведомства Виктором Хрениным в Минске, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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