Шойгу: Беларусь была и остаётся надежным партнером России в условиях давления Запада
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларусь была и остается надежным партнером России в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран.
3 декабря прибывший в Минск на переговоры с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Минск был и остаётся надёжным партнёром Москвы.
Шойгу отметил факт того, что поддержка белорусского государства особенно важна в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против России и Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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