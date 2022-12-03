Шойгу: Беларусь была и остаётся надежным партнером России в условиях давления Запада

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларусь была и остается надежным партнером России в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран.

3 декабря прибывший в Минск на переговоры с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Минск был и остаётся надёжным партнёром Москвы.

Шойгу отметил факт того, что поддержка белорусского государства особенно важна в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против России и Беларуси.