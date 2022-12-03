Шойгу: Беларусь была и остается надежным партнером России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не смотря на все сложности Беларусь была и остается надежным партнером России.
Министр обороны России Сергей Шойгу на сегодняшней встрече в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Беларусь была и остается надежным партнером России и сейчас эти партнерские отношения особо ценны в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран и необъявленной войны против обоих государств.
Также Шойгу отметил решимость Беларуси противостоять враждебному курсу США и их союзников и готовность совместно с Россией обеспечивать военную безопасность Союзного государства.
Опубликовано: Елена Калиновская
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