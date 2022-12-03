Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против России и Беларуси
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны ведут необъявленную войну против России и Беларуси.
В субботу, 3 декабря 2022 года, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего рабочего визита в Минск заявил о том, что в настоящее время коллективный Запад вдёт необъявленную войну против Союзного государства России и Беларуси.
Шойгу также добавил, что несмотря на современную геополитическую ситуацию, Республика Беларусь остаётся надёжным партнёром Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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