Шойгу заявил, что Запад ведёт необъявленную войну против России и Беларуси

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны ведут необъявленную войну против России и Беларуси.

В субботу, 3 декабря 2022 года, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего рабочего визита в Минск заявил о том, что в настоящее время коллективный Запад вдёт необъявленную войну против Союзного государства России и Беларуси.

Шойгу также добавил, что несмотря на современную геополитическую ситуацию, Республика Беларусь остаётся надёжным партнёром Российской Федерации.