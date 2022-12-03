Украинцы едут в заваренных танках к российским позиция сдаваться
По сообщению издания Известия, со слов российского разведчика стало известно, что ВСУ заваривают внутри танков своих бойцов, чтобы те сражались насмерть.
Вот только смертникам совершенно не нравится идея погибать внутри танка без шансов выбраться и выжить. Жить все хотят.
Заваренные внутри боевой машины бойцы ВСУ разворачивают орудие танка назад и медленно подъезжают к российским позициям. Изнутри обычно раздаются крики о помощи и выстукивание сигнала СОС.
По рассказу разведчика спецназа, в таких ситуациях российские бойцы обращаются к своим техникам, которые вытаскивают солдат, обреченных своим командованием на смерть.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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