Лукашенко проведёт встречу с Шойгу во Дворце Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведёт встречу министром обороны России Сергеем Шойгу во Дворце Независимости.

В субботу вечером, 3 декабря 2022 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл во Дворец Независимости в Минске на переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Ранее, Шойгу и глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.