Глава СК РФ Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность».

3 декабря российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на корреспондента с церемонии награждения, сообщило о том, что глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность», которую ему вручил бывший президент России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что Бастрыкин пообещал, что возглавляемый им с 2011 года «Следственный комитет России всегда будет стоять на страже законности, справедливости и гуманности».