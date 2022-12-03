В Минске Шойгу проведет встречу с Лукашенко

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 3 декабря в Минске встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, сообщает БелТА.

Главы министерств подписали протокол о внесении изменений в белорусско-российское соглашение о региональной безопасности. Через несколько часов агенства сообщили, что у Шойгу также запланирована встреча с Александром Лукашенко.

Темой встречи стали "Актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества". Подробности не сообщается.

В пятницу стало известно, что между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным состоялся очередной телефонный разговор. В субботу после В 18:00 по минскому времени БелТА сообщило, что Шойгу также встретится с лидером Беларуси во Дворце Независимости.

Сообщая о визите Шойгу, белорусские государственные СМИ сообщили о подписании протокола о внесении изменений в белорусско-российское Соглашение о совместных действиях по обеспечению региональной безопасности в военной сфере (от 19 декабря 1997 г.).