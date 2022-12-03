Страны ЕС окончательно утвердили верхний предел цен на российскую нефть, который должен составить 60 долларов за баррель, сообщает Reuters.

В субботу, 3 декабря были завершены необходимые процедуры. Ограничения вводятся совместно Европейским союзом и странами G7. Они должны существенно сократить прибыль России от продажи нефти.

Польша была последней страной, согласившейся на максимальную цену на российскую нефть в пятницу, и обусловила это решение выполнением трех условий.

Варшава стремилась к максимально низкому уровню цен. Первоначально предлагалась 70 долларов за баррель, но в итоге было решено 60 долларов.

Введение максимальной цены на российскую нефть означает, что ЕС скорректировал санкции. Потому что с понедельника вступит в силу эмбарго на импорт российской нефти морем в Евросоюз.

Еврокомиссия подчеркивает, что ограничения на российскую нефть помогут сохранить стабильные цены на мировых рынках, что будет выгодно развивающимся странам.