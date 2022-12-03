Глава Офиса Зеленского Ермак провёл встречу с замглавы Госдепа США Нуланд в Киеве

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провёл встречу с замглавы Госдепа США Викторией Нуланд в Киеве.

3 декабря руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак в личном Telegram-канале сообщил, что провёл встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединённых Штатов в Украине Бриджит Бринк в Киеве.

Ермак уточнил, что в ходе встречи Ермак с Нуланд выразил благодарность американскому лидеру Джозефу Байдену и его администрации, в частности, Государственному департаменту США, а также обеим палатам Конгресса и обеим партиям за оказываемую киевскому режиму на постоянное основе поддержку.