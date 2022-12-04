Компания Bayraktar испытала беспилотник, способный вести воздушный бой

APS
2022-12-04 00:53

В Турции прошли испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilelma .

Турецкая оружейная компания Bayraktar провела первое испытание новейшего беспилотного летательного аппарата.

Главная отличительная особенность нового беспилотника - это способность нести до тонны вооружения, в том числе и ракеты класса "воздух-воздух".

Как стало известно, новый аппарат сможет вести и воздушный бой.

Опубликовано: Николай Скира