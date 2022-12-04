Компания Bayraktar испытала беспилотник, способный вести воздушный бой

Зачем немец приземлился на самолете в Центре Москвы на Большой Москворецкий мост в 1987 году

Поздней весной 1987 года в СССР произошел довольно забавный, но очень напряженный случай — летчик Матиас Руст из Германии приземлился в центре Москвы на легкомоторном самолете.

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