Глава Минобороны США Ллойд Остин обвинил Россию в жестокости к жителям и солдатам Украины

Американский министр обороны высказался о российской спецоперации на территории Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обвинил Российскую Федерацию в жестокости в боях в Украине.

По словам Остина, жестокость России является преднамеренной. При этом он не отмечает никаких конкретных примеров.

Отметим, что по заявлениям Минобороны России, войска РФ не ведут огонь по мирным и гражданским целям.