Глава Минобороны США Ллойд Остин обвинил Россию в жестокости к жителям и солдатам Украины
2022-12-04 01:23
Американский министр обороны высказался о российской спецоперации на территории Украины
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин обвинил Российскую Федерацию в жестокости в боях в Украине.
По словам Остина, жестокость России является преднамеренной. При этом он не отмечает никаких конкретных примеров.
Отметим, что по заявлениям Минобороны России, войска РФ не ведут огонь по мирным и гражданским целям.
Опубликовано: Николай Скира
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Арахамия заявил о готовности Украины обеспечить гарантии безопасности России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Times рассказала о критическом снижении боезапасов Бундесвера из-за Украины
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям