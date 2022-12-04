Зеленский назвал «несерьезным» ограничение цены на российскую нефть до $60 за баррель

Президент Украины посчитал "несерьезным" ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Владимир Зеленский заявил, что такой уровень комфортен для Москвы.

"Логика очевидна – если предельная цена на российскую нефть будет составлять 60 долларов вместо 30 долларов, о которых говорят Польша и страны Балтии, ежегодно в российский бюджет будет поступать около 100 миллиардов долларов", — сказал Зеленский.

Он добавил, что "эти деньги также пойдут на дальнейшую дестабилизацию именно тех стран, которые сейчас стараются избегать принятия более серьезных решений".

Ранее страны ЕС окончательно утвердили предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Потолки вводятся совместно Европейским союзом и странами G7. Они призваны уменьшить прибыль России от продажи нефти.