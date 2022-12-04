После протестов правительство Ирана пересмотрит порядок ношения хиджаба

По словам генерального прокурора Ирана Мохамеда Джафара Монтазери, порядок ношения хиджаба женщинами в Иране пересматривается. Результаты обсуждений станут известны "через неделю-две".

"И парламент, и судебные органы работают над этим вопросом, нужно ли менять действующий закон", — сказал Мохамед Джафар Монтазери, которого в субботу, 3 декабря цитирует France24.

Он не уточнил, что может измениться в действующем законе. Он сказал, что в среду группа по проверке правил ношения хиджаба встретилась с парламентским комитетом по культуре, и "результаты мы узнаем через неделю или две".

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил по телевидению, что иранское государство и исламские принципы уходят корнями в его конституцию, но в нее могут быть добавлены "гибкие" правила.

France24 напоминает, что в июле Раиси призвал к мобилизации "всех государственных учреждений для обеспечения соблюдения порядка ношения хиджабов".

Через несколько лет после Исламской революции 1979 года, приведшей к падению монархии и власти аятолл, хиджаб стал обязательным для всех женщин. 22-летняя курдская женщина Махса Амини была арестована в середине сентября за нарушение дресс-кода и позже скончалась при невыясненных обстоятельствах.

Ее смерть вызвала общенациональные протесты в Иране. Протестующие регулярно сжигают платки, которые по закону должны носить на голове, и выкрикивают антиправительственные лозунги. После смерти Амини все больше иранских женщин не носят хиджаб, сообщает AFP.