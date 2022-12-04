Eurostat: Европейцы с каждым днем становятся все беднее
2022-12-04 10:50
Западные СМИ пишут, что европейцам с каждым днем становится жить все сложнее.
Как сообщает Eurostat, в Европе людям становится жить сложнее и сложнее. Как пишет источник, жителям Европы все труднее "сводить концы с концами".
"Доля жителей ЕС, которым все труднее покрывать текущие расходы, увеличивается", - передает агентство.
Из материала следует, что хуже всего ситуация в Болгарии. Там практически 40 процентов населения не в состоянии платить по счетам.
В Словакии, Италии и Франции каждый пятый сталкивался с проблемами при оплате своих долгов и счетов.
Опубликовано: Николай Скира
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Власти Украины ввели санкции против 10 представителей Украинской православной церкви
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
За месяц в Польшу и Грецию из США прибыло около 2400 единиц военной техники
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США