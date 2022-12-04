Eurostat: Европейцы с каждым днем становятся все беднее

Западные СМИ пишут, что европейцам с каждым днем становится жить все сложнее.

Как сообщает Eurostat, в Европе людям становится жить сложнее и сложнее. Как пишет источник, жителям Европы все труднее "сводить концы с концами".

"Доля жителей ЕС, которым все труднее покрывать текущие расходы, увеличивается", - передает агентство.

Из материала следует, что хуже всего ситуация в Болгарии. Там практически 40 процентов населения не в состоянии платить по счетам.

В Словакии, Италии и Франции каждый пятый сталкивался с проблемами при оплате своих долгов и счетов.